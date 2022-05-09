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الإثنين 09 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بالفيديو.. بوتين يستعرض قوته بـ«حقائب نووية» وسط حشود يوم النصر

بوتين يمشي وسط الحشود
بوتين يمشي وسط الحشود المحتفلة بيوم النصر
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عرضت فضائية "العربية"، الاثنين، مقطع فيديو، لسير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط الحشود المحتفلة بـ "يوم النصر".

وظهر “بوتين” في الفيديو رفقة وزير دفاعه وبحماية عناصر يحملون حقائب تبدو وكأنها "حقائب نووية".

وتشهد الساحة الحمراء بموسكو، عرضا عسكريا ضخما بمشاركة مختلف صنوف الأسلحة احتفالا بيوم النصر، كما انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.

وجرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي حتى الآن في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا، في الساعة العاشرة صباحا، وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي الذي سيلقى خلال الفعالية كلمة يترقبها كثيرون في العالم على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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فلاديمير بوتين أوكرانيا موسكو الساحة الحمراء يوم النصر