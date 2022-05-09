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الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 90 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره بلغ 2325614 إصابة والوفيات 25213 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 2299141 شخصًا.

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