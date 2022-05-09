كورونا في العراق.. تسجيل 90 إصابة جديدة

الإثنين 09/مايو/2022 - 02:59 ص

سجل العراق 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره بلغ 2325614 إصابة والوفيات 25213 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 2299141 شخصًا.