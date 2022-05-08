برلماني: الدولة المصرية حكومة و شعبًا تقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب

الأحد 08/مايو/2022 - 12:20 ص

نعى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استشهاد ضابط و10 جنود عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه "غرب سيناء".

وقال مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أن الدولة المصرية حكومة و شعبا تقف صفا واحدا مع قيادتها و رجال الشرطة و الجيش في وجه كل هذه المحاولات البائسة للنيل من أمن الوطن، موجها خالص التعازي لأسر الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مثل هذا الحادث الإرهابي الجبان يزيد القوات المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية قوة وصلابة، فى مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره.

وذكر المتحدث العسكري منذ قليل، أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .