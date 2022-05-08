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الأحد 08 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

«فيلاش بواش» مرشح لخلافة «خليلوزيتش» لقيادة المغرب في المونديال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي أندري بواش يتواجد بأحد فنادق مدينة الرباط العاصمة المغربية تمهيداً لخلافة الصربي وحيد خليلوزيتش لتولى قيادة منتخب المغرب فى نهائيات كأس العالم 2022.

واستفسرت صحيفة «المنتخب» المغربية، من مصدر قريب من الاتحاد المغربى، وجاء الرد بأن العديد من المدربين العالميين يقضون عطلتهم بالمغرب، كما فعل الأرجنتينى دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد مؤخرًا بمراكش، موضحًا أن لوران بلان المدرب الفرنسي يتواجد بمدينة السعيدية، ومن حق «بواش» أن يأتى للمغرب ويقضى عطلته.

وأضافت الصحيفة أنه قد يكون «بواش» هو بديل «خليلوزيتش» فى قيادة المنتخب المغربى.

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منتخب المغرب فيلاش بواش وحيد خليلوزيتش