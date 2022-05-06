سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 06/مايو/2022 - 10:41 ص

رصدت المتابعات الأمنية للإدارة العامة للمرور، حركة سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، ومتابعة انتظام حركة المركبات في معظم أماكن المدينتين، موضحة انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين.

وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.. كما انتظمت حالة المرور في المحاور والطرق التالية:

- شارع السودان

- شارع جامعة الدول العربية

- ميدان لبنان

- ميدان العباسية

- شارع البحر الأعظم

- مصر الإسكندرية الصحراوي

- ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني

- شارع الهرم اتجاه الأهرامات

- شارع فيصل

- الأوتوستراد القادم من حلوان

- الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة

- محور المشير ومحور NA

- كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو

- طريق كورنيش النيل

- طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد

- محور صلاح سالم

وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.