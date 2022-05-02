مصر للطيران تستأنف رحالاتها إلي مومباي

الإثنين 02/مايو/2022 - 07:31 م

أقلعت اليوم أولى رحلات مصرللطيران من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة مومباي بالهند رحلة رقم 968 MS، من طراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٤٠ راكباً.

ومن المقرر وفق البيان الصادر اليوم الاثنين أن تسير مصر للطيران 4 رحلات أسبوعياً بين القاهرة ومومباي وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

يأتى ذلك تماشيا مع خطة الشركة فى توسعة شبكة خطوطها وخاصة في قارة آسيا واستئناف تشغيل الخطوط التى كانت قد توقفت بسبب الجائحة والعودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.





ويمكن لعملاء مصرللطيران حجز تذاكر السفر من خلال مركز اتصالات مصرللطيران علي ١٧١٧ من أي موبايل أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو وكيل سياحي .