عبدالرحيم علي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

الأحد 01/مايو/2022 - 10:12 م

هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

ودعا "علي" الله سبحانه وتعالى أن يعيد عيد الفطر المبارك على الشعب المصري وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق اليوم الإثنين ٢ مايو لعام 2022، وأن أمس الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1443 هجريًا، أمس السبت، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وألقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق غدا الغثنين 2 مايو المقبل لعام 2022، وعدة الشهر ستكون 30 يومًا.

وذكرت الدار أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية في أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات، لرصد وتتبع هلال شهر رمضان وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.