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الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

تكريم مركز شباب أبو المطامير بعد الصعود للقسم الثالث

البوابة نيوز
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أقام مجلس إدارة مركز شباب ابو المطامير بالبحيره احتفالية كبرى لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالمركز بقيادة مديره الفنى السيد يونس لصعوده لدوري القسم الثالث بعد طول غياب. 

جاء ذلك تحت رعاية رجل الأعمال المهندس جابر سعد الشلمة وبحضور النائب محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ وذلك على حمام السباحة بمركز شباب أبو المطامير. 
حضر الاحتفالية التى أقيمت تحت إشراف مجلس اداره مركز شباب أبو المطامير برئاسه الإعلامي مدحت السيد التمامى العديد من القيادات السياسيه والتنفيذية والشعبية بالمدينة ومحمد إسماعيل مدير إداره شباب أبو المطامير
وتم على هامش الحفل تكريم القيادات الرياضيه من أعضاء مجلس إدارة السابقين، منهم زيدان محروس زيدان ومجاهد أبو العينين فى حضور الناقد الرياضى أحمد القصاص. 

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مركز شباب ابو المطامير البحيرة السيد يونس القسم الثالث مدحت السيد أحمد القصاص