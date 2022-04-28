أحمد عبد القادر ميدو يتقدم ببلاغ ضد جمعية اللاعبين المحترفين

الخميس 28/أبريل/2022 - 06:03 م

قرر أحمد عبدالقادر ميدو المرشح المحتمل علي منصب رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات المعنية ضد جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني.

يأتي ذلك علي خلفية منعه من تسليم أوراق ترشحه علي منصب رئيس جمعية اللاعبين المحترفين.

وحصل ميدو علي مستندات لعرضها علي الجهات المختصة للتحقق منها، في أعمال جمعية اللاعبين المحترفين.

وأكد ميدو أنه حصل على مخالفات تحميل توقيع رئيس الجمعية علي سفره إلى الصين لمقابلة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بالصين رغم عدم وجود جمعية هناك والحصول علي بدل سفر.

وأكد ميدو أنه يمتلك عدة مستندات سيقدمها للجهات المختصة وذلك من أجل تحقيق العدالة.