شاهد| دب ضخم يتجول وسط مدينة أمريكية

الإثنين 25/أبريل/2022 - 02:11 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دباً عملاقاً يتجول في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية.

وبحسب سكاي نيوز، يرصد الفيديو دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع.

وقالت الشرطة في ولاية نورث كارولينا، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.

وتنقل الدب العملاق عبر ممرات المشاة في منطقة بريتشارد بارك، كما ظهر وهو يتسلق شجرة بذات المكان.

وعلق كثيرون على الفيديو قائلين إن الحيوان الضخم قرر القيام بمغامرة في المدينة، وعبر آخرون عن خوفهم من مصادفتهم لمثل هذا الدب، وماذا عليهم فعله في مثل تلك الظروف.