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السبت 23 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

عرض فيلم "مثابة وأمانًا" في حفل إفطار القنصلية السعودية بالإسكندرية

حفل إفطار السنوي
حفل إفطار السنوي للقنصلية السعودية
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نظمت قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، حفل إفطار سنوي داخل أحد الفنادق بكورنيش البحر شرق المحافظة.

واستقبل الحضور قنصل عام القنصلية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، حيث شهد حفل الإفطار السنوى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقائد القوات البحرية، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

كما شهد الحفل لفيف من رجال الاعمال و المسؤولين و اعضاء مجلس الشيوخ و النواب و رؤساء الاندية و ابناء الجالية السعودية.

وشهد حفل الإفطار السنوى عرض فيلم "مثابة و أمانا" انتاج رئاسة شؤون الحرمين يؤرخ غلق الحرم و فتحه مرة اخرى.
 

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المملكة العربية السعودية أعضاء مجلس الشيوخ رئاسة شؤون الحرمين قطاع النقل البحري مزيد بن محمد الهويشان