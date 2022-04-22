بالصور.. بدر بانون يدعم زملاءه قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

الجمعة 22/أبريل/2022 - 10:05 م

حرص بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم بعثة الفريق في فندق الإقامة ، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تواجد بانون في مران الفريق الذي أقيم الأربعاء الماضي على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي.

وحرص أعضاء بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الترحيب باللاعب والاطمئنان على حالته.

يغيب بانون عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي.

تضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.