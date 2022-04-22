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الجمعة 22 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الرجاء والأهلي في مباراة عودة دور الثمانية لأبطال أفريقيا

الأهلي والرجاء المغربي
الأهلي والرجاء المغربي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في مباراة العودة بالدار البيضاء لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في مباراة العودة بالدار البيضاء 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة وتجري على ملعب الرجاء المغربي ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتخطي عقبة الرجاء والتأهل للدور نصف النهائي وتحقيق التعادل على أقل تقدير وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد الرجاء المغربي بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في مباراة العودة 

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الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر مشاهدة مباراة مباراة الاهلي دوري أبطال أفريقيا