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الأربعاء 20 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء 20 أبريل 2022  بنحو 4 قروش  فى عدد من البنوك ليسجل أعلى سعر له عند مستوى 18.46 جنيهًا للشراء، 18.52 جنيهًا للبيع ، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار  عند مستوى 18.38 جنيهًا للشراء، 18.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.43 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.44 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

18.44 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.45 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.45 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.44 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع

 

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سعر الدولار مساء اليوم سعر الدولار سعر صرف البنك التجاري الدولي البنك المركزى المصرى