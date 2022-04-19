فضل العشر الأواخر من رمضان

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 02:00 م

يضاعف المسلمون الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح في العشر الآواخر من رمضان، طلبا لليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وفي الحديث: "عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان".

واختص الله عز وجل الثلث الأخير من رمضان بليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر، لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من الشهر الفضيل ويولي هذه الفترة اهتماما كبيرا، فيضاعف اجتهاده في العبادات ويحث الناس على مرضاة الله سبحانه وتعالى لكسب الحسنات والأجر والثواب.

وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن "النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله".

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان يعتزل النساء، ويسهر الليل في التعبد والصلاة وقراءة القرآن والدعاء.

ومن فضل العشر الأواخر هو وجود ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية، حيث ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

ومن الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف وقراءة القرآن والإكثار من الصدقة والزكاة والدعاء والذكر والتهليل وتأخير الفطور للسحور والاغتسال والتطيب.

ومعنى إحياء الليل: أي استغرق معظمه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما من أنواع العبادات، وقد جاء عند النسائي عنها أنها قالت: "لا أعلم رسول الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهراً كاملاً قط غير رمضان".

وعلى هذا يكون إحياء الليل المقصود به أنه يقوم أغلب الليل، ويحتمل أنه كان يحي الليل كله كما جاء في بعض طرق الحديث.