الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 01:45 م

يبحث الكثير من المسلمين عن الأدعية المستحبة في العشر الآواخر من رمضان ، التي يمكن أن يدعو بها المسلم خلال تلك الليالي المباركة التي تعد أفضل عشر ليال للعبادة والعمل الصالح، وفيها يتحرى المسلمون ليلة القدر ذات المكانة الكبيرة لدى المسلمين، لقول قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

وللعشر الأواخر من رمضان مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، إذ ثبت في الصحيحين "عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله".

وقالت دار الإفتاء المصرية إن النبي ﷺ كان يحث على الدعاء في هذه العشر المباركات بهذا الدعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"، وهو دعاء ارتبط بالعشر الأواخر وبليلة القدر.

موضحة أن هذا الدعاء علمه رسول الله للسيدة عائشة رضي الله عنها حين سألته: "يا رسول الله، أرأيتَ إن أدركتُ هذه الليلة، فماذا أقول؟ قال قولي (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)".



وتنشر “البوابة نيوز” أبرز الأدعية المستحبة في الثلث الأخير من الشهر الكريم:

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني، اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر، ربي أدعوك وأرجوك حتى يقول الله يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري.

2- اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمين.

3- اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

4- اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها أسألك أن تقبل دعواتي وأن تقضي حاجتي، اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فأقسم لي الخير فيها واختم لي من فضائلك يا أكرم الأكرمين.

5- اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين يا الله.

6- اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر، اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي وتجاوز عن سيئاتي وارزقني من خير الدنيا ونعيم الآخرة .

7- اللهّم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان، لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره انك على كل شيء قدير، إنك على ما تشاء قدير.

8- اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغني ومن شر الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

9- اللهم انك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابر كسرى وأنت من يطيب جرحي، لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات.

10- اللهّم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

11- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي.

12- اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق، ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي.

13- اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

14- اللهّم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين.

15- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي.

16- اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين.

17- اللهم إني أسألك الحسنى وزيادة، اللهم اجمعني وأحبتي في الدنيا على طاعتك، وفى الآخرة بجنات الفردوس الأعلى.

18- اللهّم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري، اللهم اهدنا اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدًا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدًا وأنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين.

19- اللهم ما أخشاه أن يكون صعبًا هونه، وما أخشاه أن يكون عسيرًا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا فاجعل لي فيه خيرًا، ولا تجعلني أخشى سواك، ربي إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم.

20- اللهّم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.