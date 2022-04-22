صالح هليل: "المداح" أفضل عمل فني ناقش عالم الجن.. وحماده هلال عبقري

الجمعة 22/أبريل/2022 - 05:47 م

أشاد الكاتب والناقد الفني السعودي صالح هليل بمسلسل المداح بطولة حماده هلال بسبب القضية التي يناقشها معتبرا المسلسل من افضل مسلسلات رمضان الحالي مع مسلسل الاختيار ٣.

وأكد هليل في تصريحات صحفية له إن مسلسل المداح أزاح الستار عن عالم خطير موجود في العالم العربى وهو عالم الجن الذي تم مناقشته في أعمال فنية سابقة ولكن من وجهة نظر واحدة وهي أنه عالم غير حقيقي وغير موجود على عكس الحقيقة.

وأوضح صالح هليل أن العمل يمثل جزءا حقيقيا من الواقع الذي يعيشه الناس في العالم العربي ويمثل زاوية مختلفة لمناقشة الموضوع بعيدا عن زاوية الدجل والشعوذة التي كانت عنوان كل الأعمال الفنية السابقة التي تحدثت عن هذا العالم.

وأثنى الكاتب صالح هليل على أداء حمادة هلال معتبرا إياه أحد أفضل المطربين الذين نجحوا في عالم التمثيل متوقعا له المزيد من النجاح في عالم التمثيل في الفترة المقبلة لانه ممثل عبقري، على حد وصفه.