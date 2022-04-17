ميزة جديدة في واتساب للخصوصية

الأحد 17/أبريل/2022 - 01:07 م

أعلن تطبيق الدردشة "واتسآب" عن اختباره لميزة جديدة يسعى لإضافتها تندرج تحت خصوصية مستخدميه.

و بحسب وكالة سبوتنيك ، يختبر تطبيق "واتسآب" في أحدث إصدار تجريبي على هواتف "آيفون" (22.9.0.70) إضافة ميزة السماح لمستخدميه بالحد من رؤية جهات اتصال محددة لحالة "آخر ظهور" لهم على التطبيق .

وتساعد حالة "آخر ظهور" مستخدمي "واتسآب" في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تكون جهات الاتصال الخاصة بهم شاهدت رسائلهم، حتى لو أوقفوا تشغيل الإيصالات بالقراءة.

وفي الماضي، كان "واتسآب" يسمح لمسخدميه بتعطيل ميزة "آخر ظهور" تماما، لكن لم يكن لديهم القدرة على منع أفراد معينين من رؤية هذه الحالة.

ومع الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمين من إضافة أي جهات اتصال إلى قائمة عدم رؤية حالة "آخر ظهور" لهم، لكن سيمنعهم التطبيق أيضا من رؤية حالتهم في المقابل.

ومن المتوقع أن تتوافر الميزة الجديدة رسميا على "واتسآب" خلال الفترة المقبلة.