رونالدو ولينجارد يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام نوريتش

السبت 16/أبريل/2022 - 03:26 م

أعلن الألماني رالف رانجنيك المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمى الذي يخوض به مواجهة نورويتش سيتي فى المباراة التى تجمعهما فى الرابعة عصرا على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز السادس، بينما يتذيل نادي نورويتش سيتي جدول الترتيب في المركز الـ 20 والأخير برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، أليكس تيليس.

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، كريستيانو رونالدو، لينجارد.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر إلى مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.