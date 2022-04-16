أسعار الذهب اليوم السبت 16 أبريل 2022

السبت 16/أبريل/2022 - 12:20 م

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت ، في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1018 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية عالميًا نحو 1968 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو1162جنيها، اليوم الخميس، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21، نحو 1011 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، إلي 867 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 8080 جنيها، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21، العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ثبات الأصول ذات المخاطر العالية، ولكن السبائك لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة بطلب الملاذ الآمن الناجم عن الأزمة الأوكرانية وتوسيع نطاق الضغوط التضخمية.

وتراجع سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 1972.17 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1977.20 دولار.