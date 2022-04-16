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السبت 16 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

اليوم.. إعادة محاكمة متهمي أحداث قسم شرطة العرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، محاكمة 17 متهمًا من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التي وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

كانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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محكمة جنايات بورسعيد متهمي أحداث قسم شرطة العرب