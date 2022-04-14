كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

الخميس 14/أبريل/2022 - 04:45 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 14 حالة ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55756 شفي منها 51893 حالة وتوفي 3148 حالة.