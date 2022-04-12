أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 08:49 ص

استقر ت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمتوسط 18 جنيها على الأقل في الجرام الواحد، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1157 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 1012 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 867 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو 675 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8096 جنيها، وبلغت أوقية الذهب نحو 35.97 ألف جنيه، وسجل كيلو الذهب نحو 1.16 مليون جنيه.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.