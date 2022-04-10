العثور علي طفل رضيع داخل كرتونة بالمحلة

الأحد 10/أبريل/2022 - 03:03 م

عثر أهالي منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية علي طفل رضيع ملفوفا بقطعة من القماش داخل كرتونه وسط صراخات وبكاء مستمر وتم الدفع بسيارة إسعاف لايداعه داخل الحضانه بمستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي طفل رضيع مجهول الهوية داخل كرتونه بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم .



انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إلي موقع الواقعة .

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلي قسم الحضانات بمستشفي المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .