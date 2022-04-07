5 جنيهات زيادة.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 7 أبريل 2022

الخميس 07/أبريل/2022 - 05:35 م

ارتفع سعر الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 7 أبريل 2022، بنحو 5 جنيهات في الجرام، ليسجل سعر عيار الذهب الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 978 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1120 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21، إلى 978 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 844 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7875 جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21، العيار الأكثر انتشارا في مصر، و سجلت سعر الأونصة عالميًا نحو 1926 دولار.

توقعات مستقبل سعر الذهب

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب وصاحب محل مجوهرات، إنه لا يمكن التكهن أو توقع ماذا سيحدث في أسعار الذهب، لأننا ننتظر إلى أين ستذهب الحرب وإذا اشتدت الحرب الروسية سنشهد ارتفاعًا في سعر الذهب.