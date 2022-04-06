ads
الجمعة 08 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة، بنسبة 0.53 في المئة، ليصل سعره إلى 108.10 دولارات أمريكية لعقود شهر يونيو.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط "WTI" بنسبة 0.73 في المئة ليتداول عند سعر 104.03 دولارات لعقود شهر مايو المقبل.

ads
النفط برنت ارتفاع برميل خام