ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة، بنسبة 0.53 في المئة، ليصل سعره إلى 108.10 دولارات أمريكية لعقود شهر يونيو.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط "WTI" بنسبة 0.73 في المئة ليتداول عند سعر 104.03 دولارات لعقود شهر مايو المقبل.
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة، بنسبة 0.53 في المئة، ليصل سعره إلى 108.10 دولارات أمريكية لعقود شهر يونيو.
ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة، بنسبة 0.53 في المئة، ليصل سعره إلى 108.10 دولارات أمريكية لعقود شهر يونيو.