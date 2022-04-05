كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة إصابة واحدة

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 06:33 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وتراجعت الحالات النشطة لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58671، وعدد حالات الشفاء 57681، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.