أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وتراجعت الحالات النشطة لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58671، وعدد حالات الشفاء 57681، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة إصابة واحدة
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.