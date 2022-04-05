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الجمعة 08 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة إصابة واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وتراجعت الحالات النشطة لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58671، وعدد حالات الشفاء 57681، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

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