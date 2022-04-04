مبادرة "ربي صح" تتأهل للتصفيات في المسابقة الحكومية بداية حلم

الإثنين 04/أبريل/2022 - 02:12 ص

صعدت مبادرة "ربي صح"، والتي أسستها مروة الشناوي بالإسكندرية منذ ٢٠١٤ للتصفيات النهائية للتقييم النهائي هي و٧٤ مبادرة أخرى على مستوى الجمهورية لمسابقة بداية حلم من بين ١٦٤٢ أفكار ومبادرات على مستوى الجمهورية.

وبداية حلم أول مسابقة حكومية لدعم المبادرات المجتمعية التي تتماشى أهدافها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

ومبادرة ربي صح أول مبادرة تربوية على أرض الواقع تخاطب كل الفئات ووضعت لكل فئة برنامجها الإرشادي الخاص، واختصت أيضا بالتركيز على الآباء والأمهات بهدف زيادة الوعي بأهم التربية الإيجابية السليمة للأبناء لكي يخرج جيل متزن نفسياً وإجتماعياً قادر على تحمل المسئولية.

قدمت مروة الشناوي عدة ندوات ومحاضرات لاقت استجابة عالية وتم عمل جلسات علاج معرفي سلوكي للمراهقين وجلسات تعديل سلوك للأطفال ضمن أهداف المبادرة.

