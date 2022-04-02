دعاء اليوم الأول من رمضان بالقرأن

السبت 02/أبريل/2022 - 02:07 ص

اللهم استجب لنا يا رحمن يارحيم يارب العالمين، نناجيك وندعوك بقرآنك فى ليلة رمضان الأولى نستحلفك بالفاتحة ذات السبع مثانى المبارك أن تفتح لنا أبواب الخير وتغلق ماتعرفه من شر من حولنا وأولادنا وكل من ضمر الخير وحمل المحبة فى قلبه بذخيرة الإيمان نحمدك على نعمتك علينا يارب العالمين ونشكر لك رحمتك علينا دنيا وآخرة يا مالك يوم الدين وحشابنا يا جامع الناس يوم القيامة، اياك نعبد ولا إله إلا أنت وإياك نستعين على مغريات الدنيا، فكن لنا عونا على السير صراطا مستقيما وارض عنا ولا تغضب علينا ولا تجعلنا من الضالين واهدنا إليك دنيا وآخرة،بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)صدق الله العظيم.

اللهم خلقتنا ورزقتنا الحياة الدنيا بأمرك وحكمتك وغفرت لآدم وتبت عليه وجعلت قرأنك حاجز يننا وبين ابليس، اللهم تب علينا بحق اياتك المباركة بسورة القرة وباعد بها بيننا وبين كل شر، بسم الله الرحمن الرحيم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(38)صدق الله العظيم.

اللهم نحمدك على نعمتك بعبادتنا لك ايمانا واحتسابا، اللهم بارك لنا فى امهاتنا وارزقهم الصحة والعافية والبركة فى العمر والعمل الصالح واجعلنا نبر امهاتنا بما يسعدهن وارزقنا دعواتهم التى نحيا بها وتغفر لنا بها حين نلقاك باذنك ومشيئتك، اللهم اجعلنا نكرم ذوينا واقاربنا واليتامى والمساكين والمحتاجين،اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة وذرياتنا،بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ(83)صدق الله العظيم.

اللهم نجنا بفضلك من شرور النفوس من الانس والجان ولا تجعلنا نتبع قول الشياطين ولا الكافرين واجعل القرآن حماية لنا من كل سحر يقصدنا به حاقد أو حاسد يارب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(102) صدق الله العظيم، اللهم احفظ مصرنا من كل شر وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة ودور عبادتك الطاهرة من كل شر واجعلنا بلاد رخاء ونماء وارفع عنا البلاء وتقبل منا الدعاء تقربا منا بالجزء الأول من القرآن فى الليلة الأولى من شهرنا المبارك رمضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ(141) صدق الله العظيم