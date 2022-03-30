في نسخته الثانية.. بنك saib ينظم يوما رياضيا لذوي القدرات والهمم

الأربعاء 30/مارس/2022 - 04:25 م

نظم بنك saib -أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري -النسخة الثانية لليوم الترفيهي الرياضي لذوى القدرات والهمم تحت شعار "أبطال التحدي" وذلك في محافظة الاسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية مع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (لذوي القدرات و الهمم).

يأتي تنظيم هذه الفعاليات الرياضية لذوي القدرات بهدف دمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، حيث تضمن اليوم تنسيق عدة أنشطة ومسابقات رياضية بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية بمشاركة أكثر من 300 مشارك من ذوي القدرات والهمم من محافظات الاسكندرية، والبحيرة، وطنطا، والدقهلية الذين شاركوا في عدة ألعاب منها مباريات كرة القدم، كرة سلة وألعاب قوى.

بدأ اليوم الترفيهي بتكريم بعض أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به خلال شهر مارس من كل عام، كما قام البنك بتقديم العديد من العروض خلال هذا اليوم الترفيهي للمشاركين، حيث قام بإصدر بطاقات saib مسبقة الدفع مجاناً للمشاركين وفتح حسابات بنكية لهم بالاضافة الى إصدار محافظ إلكترونية saib Wallet مجاناً من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي. كما تم تنظيم ندوة بلغة الأشارة لشرح مفهوم الشمول المالي والمنتجات البنكية المختلفة.

يذكر أن بنك saib قام بتنظيم اليوم الترفيهي الأول "أبطال التحدي"في ديسمبر الماضي في مركز شباب الجزيرة في القاهرة تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لذوى القدرات والهمم والذي تضمن عدة أنشطة رياضية وتثقيفية بمشاركة أكثر من 300 مشارك من ذوي القدرات والهمم من محافظات القاهرة والجيزه وبني سويف.

يأتي ذلك امتداداً لإستراتيجية البنك لدعم ذوي القدرات والهمم، كأحد أهم محاور استراتيجيته للمسئولية المجتمعية، والذي يبدو واضحاً في حرص البنك على التوسع في مختلف الخدمات التي يتيحها لعملائه من ذوي الهمم، بحيث يمكنَهم من الإستفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة، لتفي بمختلف متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية. كما يقوم البنك بتنفيذ خطة لتطوير الفروع بهدف التيسير على العملاء ذوي الاعاقات الحركية من خلال تعديلات إنشائية بالفروع الجديدة لتناسب احتياجاتهم، كما يعمل البنك على التوسع في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الالي المخصصة لذوي الهمم وتحديث الموقع الالكتروني للبنك لجعل محتوى الموقع أكثر سهولة و قابلية للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الهمم وجاري العمل على إتاحة عرض منتجات البنك وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة داخل الفروع، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالفروع على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم.