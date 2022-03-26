تعرف على أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 26/مارس/2022 - 07:58 ص

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت وسجل أعلى سعر له في بنك: (أبوظبي الإسلامي) عند مستوى 18.48 جنيهًا للشراء، 18.55 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (عوده) عند مستوى 15.66 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أعلى سعر في بنوك (أبوظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي) عند مستوى 18.48 جنيهًا للشراء، 18.55 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنك (عوده) عند مستوى 15.66 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.30 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.48 جنيه للشراء.18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.31 جنيه للشراء، 18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.33 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.