مدير مشروعات توشكى: استكمال أعمال الترع لاستصلاح 400 ألف فدان

الجمعة 25/مارس/2022 - 12:55 م

قال المهندس أشرف محمد مدير مشروعات منطقة توشكى في شركة إكسبريس للتجارة والمقاولات، إن المستهدف من أعمال المرحلة الثانية من مشروع توشكى الخير، استكمال أعمال الترع بطول 80 كم وشبكة طرق خدمية على الترع بطول 120 كم، والمنطقة المستهدفة للاستصلاح تتجاوز 400 ألف فدان.

وأضاف محمد في لقاء مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، "هناك 250 ألف فدان ستدخل موسم الزراعة المقبل في شهر ديسمبر، ودلتا الصعيد الجديدة على بعد 10 كم من هنا، وسيتم إنشاء نحو 72 عمل صناعي في هذه المنطقة، متمثلة في أعمال القناطر والكباري والمآخذ والهدارات".

وتابع مدير مشروعات منطقة توشكى: "بناء على توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء مشروع توشكى من جديد، فإننا تم تكليفنا عن طريق الهيئة الهندسية، وبدأنا العمل في أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، بواقع 40 كم واستصلاح 150 ألف فدان، والمستهدف في الفترة المقبلة ضعف الأعمال التي تمت".

وأكد: "كل الشركات العاملة هنا، قامت بزيادة الأطقم العاملة في المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أضعاف، لدينا هناك 2 محطة خرسانة و2 ماكينة تبطين، وأطقم العمل في شركتنا زادت بـ4 أضعاف، ومن ضمن التحديات التي واجهناها في المشروع أننا نعمل في منطقة نائية، وأقرب مدينة يمكن الاعتماد عليها في المشروع هي أسوان على بعد 220 كم، وتم الاستعانة بأطقم العمل من جنوب الصعيد ومحافظات الجمهورية بالكامل".