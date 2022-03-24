كورونا في سوريا.. تسجيل 15 إصابة جديدة

الخميس 24/مارس/2022 - 05:10 ص

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 26 ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55610 شفي منها 51302 حالة وتوفي 3129 حالة.