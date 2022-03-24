ads
الخميس 24 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 15 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 26 ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55610 شفي منها 51302 حالة وتوفي 3129 حالة.

ads
كورونا سوريا إصابات ‏ وفيات