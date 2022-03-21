نائب محافظ الفيوم: ندعم المستثمرين المحليين وسنقدم التسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية كافة

الإثنين 21/مارس/2022 - 06:22 م

انطلقت لجنة المشروعات برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمال مصر ومصانع OMC، بعد عدة لقاءات مع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وذلك لتفقد مرافق مدينة الفيوم الجديدة لطرح رؤية مجمع عمال مصر (الخدمي والصناعي والتعليمي) للاستثمار في محافظة الفيوم بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه بشكل مبدئي، وتأتى هذه الرؤية في إطار مساعي الدولة المصرية في تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات المختلفة في محافظات الصعيد تماشياً مع تطوير القرى ببرنامج حياة كريمة.

جاءت زيارة وفد لجنة دراسة المشروعات المستقبلية بعمال مصر وزيارة المنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة، إهداء من عمال مصر لأهالي محافظة الفيوم فى إطار احتفالات العيد القومي لمحافظة الفيوم.

يذكر أن مجمع عمال مصر يمتلك خبرات كبيرة في مجال إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع والشركات، وذلك منذ انطلاقها في 2010 وتمتلك عمال مصر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في قطاعات صناعية مختلفة، ويأتي في مقدمتها الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والدوائية وكذلك القطاعات اللوجستية، كما تعتزم ضخ استثمارات في قطاعات عدة بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن المجمعات الصناعية الجديدة والتي تم إنشاؤها وتجهيزها من قبل الحكومة.

وقرر "حسين" طرح أسهم الشركة بعد إنشائها لاستقطاب الاستثمارات المحلية بمحافظة الفيوم، وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلى للمحافظة والمساهمة أيضاً في نمو الناتج المحلي المصري.

ويشير "حسين" أن إمكانات المحافظة سواء المادية أو البشرية تتيح للمحافظة الريادة في عدة قطاعات صناعية، أهمها القطاع الغذائي والدوائي لتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي واستغلال لموقع المحافظة كبوابة رئيسية للتنمية فى صعيد مصر.

وتستهدف عمال مصر توفير ما يحتاجه القطاع الصناعي بالمحافظة من أيدي عاملة مدربة ومؤهلة تتعامل مع أحدث خطوط الإنتاج بجانب مستلزمات الإنتاج وخدمات التسويق وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها القطاع الصناعي، خاصة مع الخبرة الممتدة لأكثر من عشرة سنوات في أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مدينة الفيوم الجديد تضم منطقة صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بإجمالي مساحات تقدر بنحو 51.20 فدان موزعة على 576 وحدة صناعية بمساحات مختلفة تخصص للمشروعات الصغيرة مبنية ومرفقة وجاهزة على التسليم.

كما يضم المجمع نحو 116 وحدة صناعية بمساحات 648 م2 كاملة المرافق وجاهزة التسليم للمستثمرين الراغبين في التوسع في استثماراتهم أو الدخول في استثمارات صناعية جديدة، وتضم هذه المنطقة مبان إدارية وخدمية ومن المتوقع أن يتم تدشين ميناء جاف خلال المرحلة المقبلة لتسهيل حركة التجارة المحلية والدولية.

وأكد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، دعمه الكامل للمستثمرين المحليين وعلى استعداد كامل لتذليل كافة العقبات أمام كافة الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بالصناعة المحلية وتعزيز فرص النمو النابع من الداخل، وأكد على أهمية المشاركة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دفع معدلات النمو وتحقيق طفرة صناعية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، وخلال الاجتماع وجه بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضي، وذلك للتوسع في الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي بما يضمن تنفيذ المشروعات.

وفي سياق متصل اقترح المهندس هيثم حسين إقامة مؤتمر استثماري كبير بالتعاون مع محافظة الفيوم يدعو له كل المستثمرين الصناعيين لضخ مزيد من رؤوس الأموال بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة والدعم لكل المصنعين والموردين الجدد في كافة الصناعات.