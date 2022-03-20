بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.. بدء توزيع العائد الدوري لصندوق كل شهر

الأحد 20/مارس/2022 - 01:10 م

أعلنت مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، عن بدء توزيع العوائد الشهرية لمستثمري صندوق "كل شهر" بعد اجتماع جماعة حملة الوثائق أواخر فبراير من العام الجاري لتعديل أحد بنود مذكرة معلومات الصندوق ثم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتنفيذ هدف الصندوق الأساسي منذ إطلاقه بتوزيع العائد الشهري بشكل سهل ومنتظم وأكثر مرونة.

ومن جانبه، صرح خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر كابيتال أن صندوق كل شهر حقق عوائد قوية منذ بداية العام، مسجلًا بذلك عائدا سنوي قدره 10.37% منذ تأسيسه وهو ما يعكس نجاح الصندوق في تحقيق عائد تنافسي على الاستثمار في سوق أدوات الدين في مصر.

وأضاف البواب أن زيادة معدل الوعي لدى المستثمرين، سواء الشركات أو الأفراد بكافة فئاتهم، بأدوات الدين كوعاء استثماري منخفض المخاطر، والأداء المتميز للسوق المصري كانا من العوامل التي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين للصندوق.

كما أضاف أن طرح الصندوق لقاعدة عملاء موسعة ساهم بنسبة كبيرة في تسهيل الوصول للعديد من المستثمرين لسوق أدوات الدين المصري من خلال الصندوق.

وأوضح خليل البواب أن الصندوق يستهدف التوزيع شهريا من الزيادة عن القيمة الاسمية للوثيقة ووفقا للدراسة الاستثمارية لمدير الاستثمار، كما عبر عن شكره وتقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعاونها المستمر وابداء المرونة ودعمها لكافة الجهات العاملة في السوق مما يصب في مصلحة المستثمر بشكل رئيسي.

وجدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال قد أطلقت صندوق "كل شهر" المسجل باسم صندوق استثمار مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري" في الأول من سبتمبر من عام 2021، بهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات على أدوات الدين مختلفة آجال الاستحقاق.