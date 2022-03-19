نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 4 إلى 11 مارس

السبت 19/مارس/2022 - 12:35 ص

لا تزال تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار تصاعد حالة القلق لدى المستثمرين إزاء التضخم، خاصة بعد تفاعل السوق مع إصدار الولايات المتحدة لتقرير التضخم، والذي جاء عند أعلى مستوى له في أربعة عقود كما كان متوقعًا. وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية، بينما ردت روسيا على هذه العقوبات عن طريق حظر تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022.

وعلى صعيد تطورات التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فشلت محادثات البلدين التي انعقدت في تركيا في الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من تصريح الرئيس بوتين يوم الجمعة بأن المحادثات المنعقدة بين وزراء خارجية البلدين "إيجابية".

وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع وتيرة إنهائه لبرنامج شراء السندات مع ارتفاع التضخم في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحرب تعد لحظة "فاصلة" لأوروبا، وستركز الأسواق في الوقت الحالي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سينتهي يوم الأربعاء.