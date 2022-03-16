4 نوفمبر.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد البيع للسيارات

الأربعاء 16/مارس/2022 - 01:58 م

تنطلق الدورة الرابعة من معرض أوتوتك خلال الفترة 4-6 نوفمبر المقبل، وهو أكبر معرض دولي متخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية، وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدات مراكز الصيانة والورش.

وتقام الدورة الرابعة من معرض أوتوتك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع أوتوتك والذي يقام كمعرض مستقل بذاته أكثر من 100 شركة عارضة محلية ودولية، إذ تقوم الشركات المشاركة بتوفير حلول شاملة لكل ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للسيارات، ويهدف المعرض لربط المتخصصين في قطاع السيارات مع الشركات الرائدة في العالم في هذه الصناعة، مما يساعد في تنمية أعمالهم ومنحهم فرصة للقاء والتواصل.

كما يستهدف أوتوتك تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال السيارات لما تمتاز به من موقع جغرافي يتيح لها فرص غير مسبوقة كمركز لحركة التجارة والتصدير، لذا يضم المعرض أجنحة دولية من عدة دول مثل تركيا والهند وبولندا، جنبًا إلى جنب مع الشركات المصرية الرائدة، كما تتاح للزائرين فرصة للقاء الشركات المختلفة من هذه الأسواق التصنيعية وجهًا لوجه والتعرف على أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال، ومما ساعد على إتاحة مثل هذا الملتقى الدولي مشاركة العديد من الشركات الكبرى للمعرض.

ومن جهتها قالت هناء يوسف، المدير العام لمعرض أوتوتك: يمثل قطاع صناعة السيارات أهمية خاصة للدولة المصرية، فهو أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الدولة لازدهار الصناعة المحلية، إذ تعد مصر مركز تصدير مثالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا فإن وجود معرض متخصص في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، يتيح مجالًا أكبر لزيادة العائد على الاستثمار والفرص والميزات في هذا القطاع، فما يوفره المعرض من فرص لربط العاملين في قطاع السيارات مع الشركات الرائدة في المجال وتوفير فرصة للقاء والتواصل، يجعل منه منصة رئيسية لكل الموردين والمشترين في مصر وشمال إفريقيا.

هذا وقد نجح منظمو المعرض خلال الأعوام السابقة في إطلاق هويته وكيانه الخاصين ليكون أكبر معرض دولي متخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات في شمال إفريقيا، وتتميز دورة هذا العام بإطلاق مؤتمر علمي مصاحب لفعاليات المعرض فيما يعد منصة للجميع على مدار الأيام الثلاث للمعرض لمناقشة وإظهار أحدث اتجاهات الصناعة في مصر، وفجوات وتحديات السوق وكيفية التغلب عليها، والجوانب التكنولوجية الجديدة، وكذا إحصائيات السوق الحالية واحتياجاته، إذ تضم جلسات المؤتمر بعض من أفضل المهنيين من المجال بمختلف تخصصاتهم كمتحدثين فمن بينهم رواد، ومهندسين، ومبتكرين، وأكاديميين، ومسئولين حكوميين، وباحثين.

كما ستناقش جلسات المؤتمر موضوعات متنوعة مثل: مستقبل السيارات الكهربائية وموقف مصر منها، وتحولات السوق وتأثيراتها على الصناعة في أعقاب عصر الوباء، والابتكار والشركات الناشئة، والتمويل والإدارة، وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا القطاع.