الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المريخ السوداني

الخميس 17/مارس/2022 - 01:39 ص

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا للقاء الحاسم أمام المريخ السوداني المقرر له غدًا الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، حيث لا بديل عن الفوز أمام المارد الأحمر إذا ما أراد التأهل لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها في آخر نسختين، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بحصدها للسنة الثالثة على التوالي، والـ11 في تاريخه، بعد التعثر في الجولات الماضية، بالخسارة مرتين أمام صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا، وحصد أربع نقاط فقط من 4 جولات وهو نفس رصيد المريخ وكذلك الهلال السوداني، ما يشعل المنافسة بينهما قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة الليلة على الخطة وطريقة اللعب التي سيواجه بها المريخ، حيث أعاد مشاهدة مباراة الدور الأول والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2، وكذلك باقي مبارياته بالمجموعة، لوضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوفه، وتحديد الاستراتيجية الأفضل لمواجهته لحصد ثلاث نقاط لا غنى عنها أمام الفريق.

وعقد موسيماني أكثر من محاضرة فنية مع اللاعبين في اليومين الماضيين، للحديث عن عدد من النقاط الفنية والخططية التي يسعى لتطبيقها أمام المريخ بحثًا عن الفوز، وأكد أن اللقاء لن يكون سهلًا وأن عليهم الخروج من هذا الموقف الذي أدخلوا أنفسهم فيه بعد الخسارة مرتين والتعادل مرة في 4 جولات.

وحذر موسيماني اللاعبين من الانشغال بالأنباء التي تواترت في اليومين الماضيين عن وجود خلافات داخل المريخ، وأن المدرب رحل، مشددًا على أن اللقاء صعب ولا بد من التركيز طوال التسعين دقيقة لإسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات على الصعيد القاري، لأن أي نتيجة أخرى تهدد المشوار القاري للفريق.

في نفس السياق، يتجه موسيماني للعب بلاعبين فقط في خط الوسط، وهما أليو ديانج وحمدي فتحي خلف محمد مجدي أفشة على أن يظل عمرو السولية بديلًا يتم الدفع به في الشوط الثاني وفقًا لاستراتيجية التدوير التي يلجأ إليها الرجل للتعامل مع ضغط المباريات ما بين منافسات الدروي ودوري الأبطال.

وكان موسيماني قد منح اللاعبين راحة سلبية بعد العودة من جنوب أفريقيا لالتقاط الأنفاس، ووضع برنامج تدريبي استشفائي للاعبين لإزالة آثار الإجهاد من لعب مباراة كل 3 أيام في الأسبوعين الماضيين، وهو ما ألقى بظلال سلبية على مستوى الفريق وخسارته أمام صن داونز للمرة الثانية في أقل من شهر وهو ما لم يتكرر كثيرًا داخل الأهلي.

من جانبه أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أن الأهلي جاهز للقاء المريخ مشيرًا لثقته في خبرات اللاعبين لتحقيق الفوز وتجاوز الموقف الصعب في المجموعة.

وقال إن الجهاز الفني استعد جيدًا للقاء ودرس المريخ وأن الفريق يخوض اللقاء تحت شعار الفوز ولا شيء غيره.