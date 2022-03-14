دراسة بقصر العيني لمتابعة مرضى السكر عن بعد

الإثنين 14/مارس/2022 - 12:18 م

أجرى أساتذة قسم الأمراض الباطنة وأطباء عيادة مرض السكر بكلية طب قصر العيني دراسة لمتابعة وتقييم وعلاج 50 مصابا بمرض السكر عن بعد باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

جاء ذلك تطبيقاً لاتفاق تم توقيعه للتعاون المشترك بين الكلية وبي جي إكس مصر الرائدة في توفير الحلول الذكية لعمل دراسة عن أحدث التطبيقات الالكترونية لمتابعة المرضى عن بعد ويهدف الاتفاق إلى تحسين جودة أداء الخدمات الصحية وتوفير أحدث التكنولوجيات الصحية للمرضى الذين يعالجون بالمجان.

جرى خلال الدراسة متابعة الـ50 مريض باستخدام تقنيات الاستشارات الطبية عن بعد والتي تعتمد النموذج الهجين في التغطية الطبية بحيث يتم تقييم المريض والكشف الأولي بالعيادات الخارجية للسكر وتسجيل كل بياناته ثم متابعته عن بعد من خلال منصة "بالس كير" الطبية والتي تتيح للمريض تحميل كل القراءات الخاصة به وتحاليل السكر والسكر التراكمي لتصل مباشرة وعلى مدار الساعة للفريق الطبي المتابع ليقوم بمتابعة وتعديل العلاج وتوجيه المريض عن طريق الاستشارات الالكترونية.

جاءت نتائج الدراسة لتظهر تجاوباً وصل إلى 95% من المرضى المشاركين في الدراسة، على الرغم من انخفاض المستوى المادي ولكن لم يكن هذا عائقاً أمام استخدام التكنولوچيا والتطبيقات الطبية، وجاءت النتائج الطبية لتصارع أحدث النتائج المنشورة في الدوريات العالمية بتحسن نسب التحكم في مرض السكر وتدني نسب المضاعفات.

يذكر أن تقنية "بالس كير" جاري استخدامها حول العالم وتوفر الحل الأمثل لمتابعة المرضى على مساحة جغرافية واسعة والذين يضطرون للسفر لتلقي العلاج حيث يمكن متابعتهم عن طريق أفضل الاستشاريين الجامعيين وهم في مكانهم لتوفير رعاية طبية أفضل بدون مشقة أو تكلفة على المريض وتستخدم تكنولوچيا "بالس كير" أيضاً لتغطية المناطق النائية ولتغطية كبار السن ولتقليل التزاحم والعدوى ولزيادة قدرة المستشفيات والأطباء على متابعة المرضى بكفاءة ويسر.