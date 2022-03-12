إسماعيل بدر يحصل على الدكتوراه في تنمية مهارات حل المشكلات اللفظية والتواصل الرياضى

السبت 12/مارس/2022 - 10:39 م

حصل الباحث إسماعيل عبدالجواد بدر، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز من جامعة المنوفية تخصص طرق تدريس الرياضيات، عن رسالته تحت عنوان:" استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط لتنمية مهارات حل المشكلات اللفظية والتواصل الرياضى لدى منخفضى التحصيل فى المرحلة الإبتدائية".

وتعد الرسالة من الرسالات المهمة التي ترتبط باستراتيجيات التعلم النشط وأثر استخدامها فى التدريس لتنمية قدرة التلاميذ منخفضي التحصيل بالمرحلة الابتدائية على حل المشكلات اللفظية.

ناقش الرسالة الدكتور محمود بدر الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها، والدكتور وائل عبد الله الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، وتشكلت لجنة الإشراف من كل من، د. فتيحة أحمد بطيخ ، أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة المنوفية، ود.عبدالناصر محمد عبدالحميد، أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة المنوفية.

وتوصلت نتائج البحث، إلى فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل المشكلات الرياضية اللفظية، فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التواصل الرياضى ، وجود علاقة إرتباطية موجبة بين مهارات حل المشكلات الرياضية اللفظية والتواصل الرياضى لدى منخفضى التحصيل بالمرحلة الابتدائية.