" هالة عتمان" أول فتاة مصرية تحصل على بطولة العالم للرماية

الخميس 10/مارس/2022 - 10:20 م

كشفت "هالة عتمان" بطلة مصر و العالم في الرماية عن سعادتها بالحصول على فضية مسابقة تارجت سبرنت 10 متر ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 28 فبراير 2022 وحتى الثامن من مارس الجاري.

وقالت "هالة عتمان" عن صعوبة الاستعداد للبطولة "حصلت على المركز الأول في آخر بطولات الموسم للجمهورية وكأس الاتحاد المصري للرماية، التي شاركت بها قبل السفر لاستكمال دراسة الهندسة في اروبا. خضت التدريبات بمفردي وكنت أتابع فقط مع مدربي من خلال برامج التواصل، وهو أمر ليس بالسهل في عدم وجود المدرب أو أفراد الفريق مع درجات حرارة منخفضة جدا ".

وأضافت "عانيت كثيرا طوال الاستعداد للبطولة، اثناء التمرين ولكن كنت أستمر باصرار في التمرين الذي تزامن مع فترة الامتحانات ، وكان الوقت مقسم بين الدراسة والمذاكرة والتمرين والجري بجوار السكن او في صالة الجيم ،والمتابعة مع المدربين من خلال برامج التواصل ، والحرص علي مواعيد فرائد الصلاة ، ولذلك الله كافأني بتلك الميدالية.

قبل المشاركة كان لدي أمل كبير في الله ،إنه لن يضيع مجهودي خصوصا مع تشجيع اسرتي المستمر لي وخصوصا والدتي التي اكدت لي فوزي بالبطولة ،

وأكدت "هالة" ان والدتها هي الداعم والمشجع الاول لها في جميع بطولتها هي واخوتها "آروي عتمان" بطلة الرماية للناشئن تحت 13 سنة والتي حصلت علي ذهبية بطولة الجمهورية للرماية عددة مرات، و بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية تارجت اسبرنت"، و"أميرة عتمان" وهي أصغر بطلة في الاسرة وفي نادي الرماية، وحصلت علي الميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للرماية تارجت اسبرنت" ،وتأمل اميرة في بطولة العالم ورفع العلم المصري أيضاً.



وتابعت "رجعت مصر مخصوص للمشاركة في البطولة ورفع اسم بلدي ورفع العلم المصري في محفل دولي ، والظروف التي مررت بها كانت أكبر دافع للفوز بميدالية". فقد فاتتني الطائرة وضاعت علي تذاكر السفر، وحجزت من جديد للسفر علي طائرة اخري وكانت التذكرة هدية من اخي الذي اصر علي تشجيعي والمشاركة في البطولة .

وتمسكت بحلمي للنزول والمشاركة في البطولة . ولم يكن لدي هالة بندقية خاصة بها للتمرين بالخارج فكانت تتدرب علي الثبات بالبندقية ،بالشمسية الخاصة بها، وعانت كثير في التدريب لكن الحمد لله .توج الله هذا الجهد بالنجاح .

الجدير بالذكر أن هالة عتمان أول فتاة مصرية تحصل علي بطولة العالم في الرماية سيدات.

وحول طبيعة مسابقة تارجت سبرنت 10 متر التي خاضتها، أجابت "أقوم بالعدو مسافة 1200 متر مقسمة على 3 مراحل مع ضرب الرماية. أجري 400 متر ثم الرماية على هدف مع تجميع 5 أشكال، ثم أكرر الأمر مرتان إضافيتان حتى خط النهاية. خاضت هالة مبارتان في يوم واحد وهو أمر صعب، من أجل أن يتم إضافة نتائجهم معا واختيار الوقت الأقل لاختيار الترتيب النهائي والميداليات".

وأكملت "بدأت رماية وأنا في سن صغيرة، وعندما شاهدني المدرب للمرة الأولى تأكد من قدرتي على الذهاب بعيدا قي تلك الرياضة، وبعد مرور شهر واحد انضممت للفريق وبدأت في المشاركة بالبطولات وتحقيق الميداليات والألقاب. إلى جانب الفوز بالبطولات مع المنتخب الوطني".

وأختتمت "هالة " حديثها بالتطرق إلى السر في ثقتها بالحصول على ميدالية قائلة " ان الفضل بعد الله يرجع الي مدربيني الذي احمل لهم كل الاحترام والتقدير ، وتعاملهم النفسي جعلني أؤمن بقدرتي على الوصول لمنصة التتويج العالمية. وسأحتفظ بهم دائما.

كل الشكر والتقدير للكابتن والمدربين اصحاب الفضل لرفع العلم المصري في بطولة العالم للرماية .

استعد في الفترة القادمة للمشاركة في بطولة إفريقيا، إلى جانب العديد من البطولات الدولية خلال الفترة ما بين مايو وأغسطس القادمين".

يذكر أن "هالة عتمان" تشارك في مسابقات رماية ضغط هواء إلى جانب تارجت اسبرنت، وحققت بها الكثير من البطولات.

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