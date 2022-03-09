رغم الخسارة من إنتر ميلان.. ليفربول يتأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/مارس/2022 - 12:55 ص

تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن إطار منافسات إياب دور الـ 16.

وجاء هدف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 62 بعدما دخل الفريق الإيطالي المباراة بشكل ضاغط، لكن سرعان ما تحولت السيطرة لـ ليفربول، دون وجود فرص خطرة على أي من المرميين.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 25 بسبب حالة طبية طارئة، ليتم إسعاف المريض واستكمال المباراة.

وكاد الكاميروني جويل ماتيب أن يفتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 31 عندما نفذ ترينت ألكسندر أرنولد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليقابلها مدافع الريدز برأسه، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 32، نفذ أرنولد ركلة ركنية من اليسار بالمقاس على رأس فيرجيل فان دايك، لكن تسديدته ارتطمت برأس ميلان سكرينيار مدافع إنتر، الذي أبعدها عن مرمى فريقه.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء في وجه ديوجو جوتا بعد عركلته لسكرينيار في الدقيقة 40، ليتم احتسار ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، خرج هاندانوفيتش لإبعاد الكرة، لتصل لـ محمد صلاح الذي سدد الكرة في الدقيقة 52، لكن القائم الأيمن تصدى لتسديدته.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، وألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جونز، وفابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، وديوجو جوتا.

فيما دخل إنتر ميلان بتشكيل مكون من كالتالى:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستونى، ستيفان دي فري، وسكرينيار.

خط الوسط: فيدال، بروزوفيتش، دومفريس، بيرسيتش، وهاكان تشالهان أوجلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، وأليكسيس سانشيز.