رئيس ليتوانيا: يجب على الناتو مساعدة أوكرانيا لتجنب حرب عالمية ثالثة

الإثنين 07/مارس/2022 - 10:45 م

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسودا، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي ‏(الناتو) مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية لتجنب حرب عالمية ثالثة.

وذكر بيان صحفي صدر عن المكتب الرئاسي، أن نوسودا أضاف- خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حسبما ذكرت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا، اليوم الإثنين -: "إذا أردنا تجنب الحرب العالمية الثالثة، يجب أن نتخذ إجراء الآن، تمثل روسيا تهديدًا لحلفاء الناتو وأمن أوروبا ككل وسيستمر هذا التهديد بغض النظر عن نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نحن بحاجة للقيام باستعدادات جادة للدفاع".

وشدد نوسودا، على أن الأعمال العسكرية الروسية غير المبررة تقوض السلام في أوروبا ويجب أن توقفها الجهود الغربية الجماعية، مقدمًا شكره إلى الولايات المتحدة على دعمها الثابت والمستمر لدولة ليتوانيا وقيادتها، فضلًا عن دعم الجيش الأمريكي لليتوانيا.

وناقش الرئيس الليتواني والوزير بلينكين، الحاجة إلى زيادة القدرات الدفاعية في منطقة البلطيق، بما في ذلك الدفاع الجوي، وشددا على أهمية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا ودول البلطيق.

وأشار نوسودا إلى أن ليتوانيا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المتناوبة بشكل دائم مع القوات الأمريكية الإضافية، لتزويدها بالدعم اللازم من الدولة المضيفة.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا ما يقرب من 500 جندي وأربع طائرات مقاتلة من طراز (F-35) منتشرة في ليتوانيا.