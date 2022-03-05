أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 مارس 2022

السبت 05/مارس/2022 - 08:10 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي – الإستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري – مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.