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الثلاثاء 01 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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المغرب يعلن نهاية موجة "أوميكرون"

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية انتهاء موجة متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال منسق مركز الطوارئ بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط - في تصريحات صحفية حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19 خلال الفترة من 16 فبراير إلى الأول مارس 2022 - إنه بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر، تبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

وأضاف المرابط أن موجة أوميكرون كما كان متوقعا، موجة سريعة وقصيرة استمرت 11 أسبوعا وبلغت ذروتها في الأسبوع من 17 إلى 23 يناير 2022.

وأشار إلى أن الأسبوع الأخير من 21 إلى 27 فبراير الماضي تميز باستمرار الانخفاض السريع لعدد الحالات الجديدة للأسبوع الخامس على التوالي، وبالتالي سجل استمرار انخفاض معدل إيجابية التحاليل، حيث تراجع من 24،4 % خلال أسبوع الذروة إلى 1،9 % في الأسبوع الأخير.

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وزارة الصحة المغربية أوميكرون كورونا كوفيد 19