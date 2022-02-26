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السبت 26 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

مدير مكتب البوابة في الدقهلية " مستشارًا إعلاميًا لمؤسسة القادة بالدقهلية

الصحفى أحمد أبو القاسم
الصحفى أحمد أبو القاسم مدير مكتب البوابة بالدقهلية
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وافق الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، على اختيار أحمد محمد أبوالقاسم، مدير مكتب "البوابة نيوز" بالدقهلية مستشارا إعلاميًا وعضوًا بالهيئة الإستشارية العليا للمؤسسة بالدقهلية .

جاء ذلك بناء على طلب الدكنور حسام الهلالى منسق عام المؤسسة بالدقهلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى غيدة، الأمين العام للمؤسسة، أن اختيار "أبوالقاسم" جاء لجهوده المتميزة فى مجال العمل الإعلامى والشبابى والخدمى ولخبرته السابقة فى تلك المجالات، متمنيًا له التوفيق فى موقعه الجديد لخدمة الوطن.

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الدقهلية البوابة نيوز مجلس أمناء مؤسسة القادة محافظة الدقهلية