اللواء سمير فرج لـ"البوابة نيوز": الحرب الروسية الأوكرانية تقليدية محدودة

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية السابق، والخبير الاستراتيجى العسكرى، أن ما حدث اليوم يسمى فى العلوم العسكرية حربًا تقليدية محدودة، قائلًا: يعنى إيه؟ الكلام دا يعني تقليدى؛ لأنه لم يدخل فيها النووي، حتى الآن، وحرب محدودة، وهذا المعني يعنى بين دولتين، بين روسيا وأوكرانيا فقط وهو بالفعل ما حدث، اليوم، حرب محدودة بين دولتين.
وأشار إلى أن روسيا، شنت ضربة صاروخية ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وهذا يختلف عن المألوف فى الحروب، وأن روسيا عملت حاجة جديدة بالضربة الصاروخية البالستية، ودا شكل جديد يتم تنفيذه لأول مرة فى العصر الحديث، واستطاعت روسيا فى خمس ساعات تدمير كل مواقع الصواريخ والدفاع الجوى ومواقع الرادارات والقواعد الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومراكز القيادة والسيطرة، لذلك روسيا أعلنت أنها دمرت ٧٤ هدفًا أوكرانيًا من البنية الأساسية، أصبحت الآن خارج الخدمة، منها ١١ قاعدة جوية، ثم بدأت القوات البرية بعد الضربة الصاروخية الروسية فى التقدم واختراق الحدود البرية.
وعن دور الغرب فيما يحدث أكد لـ«البوابة» أن هذا الموضوع آثار الغرب جدًا؛ لأنه هناك حصل تدهور فى الموقف الاقتصادى، وتراجعات حادة فى أسواق الأسهم العالمية، حيث وصل سعر برميل النفط لـ١٠٤ دولارات، ما يسبب ضررًا كبيرًا على أوروبا، وأيضًا ارتفعت أسعار الذهب والفضة. على الجانب الآخر الروبين تراجع أكثر من ٧٪، والبورصة الروسية حدثت بها خسائر كبيرة، صباح اليوم، وتم إيقاف التداول. أسعار القمح والنيكل والألومنيوم ارتفعت؛ لأنها منتجات روسية وبالطبع ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى وكل ساعة سترتفع أكثر؛ بسبب وقف إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا.
عن احتمالات فرض عقوبات العقوبات، هناك ١٤ عقوبة أعلنت عنها أمريكا لتهديد روسيا، هذه العقوبات سوف تتم الموافقة عليها فى اجتماع الكونجرس الأمريكى، أهمها. - معاقبة الرئيس الروسى والفريق المعاون له. - منع دخول المسئولين الروس إلى أراضى أمريكا و٣٠ دولة فى حلف الناتو. - منع روسيا من التعامل بالدولار. - منع روسيا من الحصول على ديون سيادية من البنك الدولى والاستثمار وخلافة. - عزل روسيا من نظام السويفت العالمى، وهو نظام يربط جميع بنوك العالم ببعضها البعض. موقف الصين الصين أعلنت «بالدبلوماسية العادية» رفض الانتهاكات، لكنها ستدعم الروس فى العقوبات المقبلة.
هل من الممكن أن تحارب الصين تايوان فى هذا التوقيت؟ لا أتوقع حدوث ذلك؛ لأن الصين أعقل من أن تدخل فى حروب والموقف يختلف. بماذا تتأثر مصر؟ بكل تأكيد يوجد تأثير سلبى فيما يخص القمح والذرة؛ لأن روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة، لكن مجلس الوزراء أعلن مؤخرًا عن تحقيق اكتفاء ذاتى يكفى لمدة ٥ أشهر، ومصر تتفاوض مع عدد من الدول لاستيراد القمح بدلًا من استيراده من روسيا وأوكرانيا وأتوقع ارتفاع أسعار القمح فى العالم. بالنسبة لقطاعى السياحة الروسي والأوكراني سيتوقفان، وهناك سياح من أوكرانيا لم يغادروا مصر، وتمت استضافتهم بسبب الأحداث.