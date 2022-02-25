اللواء سمير فرج لـ"البوابة نيوز": الحرب الروسية الأوكرانية تقليدية محدودة

الجمعة 25/فبراير/2022 - 06:21 ص

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية السابق، والخبير الاستراتيجى العسكرى، أن ما حدث اليوم يسمى فى العلوم العسكرية حربًا تقليدية محدودة، قائلًا: يعنى إيه؟ الكلام دا يعني تقليدى؛ لأنه لم يدخل فيها النووي، حتى الآن، وحرب محدودة، وهذا المعني يعنى بين دولتين، بين روسيا وأوكرانيا فقط وهو بالفعل ما حدث، اليوم، حرب محدودة بين دولتين.

وأشار إلى أن روسيا، شنت ضربة صاروخية ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وهذا يختلف عن المألوف فى الحروب، وأن روسيا عملت حاجة جديدة بالضربة الصاروخية البالستية، ودا شكل جديد يتم تنفيذه لأول مرة فى العصر الحديث، واستطاعت روسيا فى خمس ساعات تدمير كل مواقع الصواريخ والدفاع الجوى ومواقع الرادارات والقواعد الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومراكز القيادة والسيطرة، لذلك روسيا أعلنت أنها دمرت ٧٤ هدفًا أوكرانيًا من البنية الأساسية، أصبحت الآن خارج الخدمة، منها ١١ قاعدة جوية، ثم بدأت القوات البرية بعد الضربة الصاروخية الروسية فى التقدم واختراق الحدود البرية.

وعن دور الغرب فيما يحدث أكد لـ«البوابة» أن هذا الموضوع آثار الغرب جدًا؛ لأنه هناك حصل تدهور فى الموقف الاقتصادى، وتراجعات حادة فى أسواق الأسهم العالمية، حيث وصل سعر برميل النفط لـ١٠٤ دولارات، ما يسبب ضررًا كبيرًا على أوروبا، وأيضًا ارتفعت أسعار الذهب والفضة. على الجانب الآخر الروبين تراجع أكثر من ٧٪، والبورصة الروسية حدثت بها خسائر كبيرة، صباح اليوم، وتم إيقاف التداول. أسعار القمح والنيكل والألومنيوم ارتفعت؛ لأنها منتجات روسية وبالطبع ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى وكل ساعة سترتفع أكثر؛ بسبب وقف إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا.

عن احتمالات فرض عقوبات العقوبات، هناك ١٤ عقوبة أعلنت عنها أمريكا لتهديد روسيا، هذه العقوبات سوف تتم الموافقة عليها فى اجتماع الكونجرس الأمريكى، أهمها. - معاقبة الرئيس الروسى والفريق المعاون له. - منع دخول المسئولين الروس إلى أراضى أمريكا و٣٠ دولة فى حلف الناتو. - منع روسيا من التعامل بالدولار. - منع روسيا من الحصول على ديون سيادية من البنك الدولى والاستثمار وخلافة. - عزل روسيا من نظام السويفت العالمى، وهو نظام يربط جميع بنوك العالم ببعضها البعض. موقف الصين الصين أعلنت «بالدبلوماسية العادية» رفض الانتهاكات، لكنها ستدعم الروس فى العقوبات المقبلة.

هل من الممكن أن تحارب الصين تايوان فى هذا التوقيت؟ لا أتوقع حدوث ذلك؛ لأن الصين أعقل من أن تدخل فى حروب والموقف يختلف. بماذا تتأثر مصر؟ بكل تأكيد يوجد تأثير سلبى فيما يخص القمح والذرة؛ لأن روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة، لكن مجلس الوزراء أعلن مؤخرًا عن تحقيق اكتفاء ذاتى يكفى لمدة ٥ أشهر، ومصر تتفاوض مع عدد من الدول لاستيراد القمح بدلًا من استيراده من روسيا وأوكرانيا وأتوقع ارتفاع أسعار القمح فى العالم. بالنسبة لقطاعى السياحة الروسي والأوكراني سيتوقفان، وهناك سياح من أوكرانيا لم يغادروا مصر، وتمت استضافتهم بسبب الأحداث.