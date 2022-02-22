أزمة روسيا -أوكرانيا.. 800 جندي أمريكي و20 مروحية هجومية يتحركون من إيطاليا وألمانيا إلى البلطيق.. و8 مقاتلات إستراتيجية من طراز إف ـ 35 تتجه إلى جبهة الناتو الشرقية

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 11:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنه صدرت أوامر بنقل 800 جندي أمريكي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أوامرها بتحريك 20 مروحية هجومية من ألمانيا إلى منطقة البلطيق.

وأصدر البنتاجون أوامرها بتحريك 12 مروحية هجومية من اليونان إلى بولندا، كما أمر بتحريك 8 مقاتلات استراتيجية من طراز إف ـ 35 إلى جبهة الناتو الشرقية.

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن البيت الأبيض سيطلع الكونجرس على تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات على روسيا تطال شخصيات مقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.