"التضامن" و"مصر الخير" توقعان بروتوكولًا لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة" في 6 محافظات

الخميس 17/فبراير/2022 - 12:16 م

وقعت مؤسسة "مصر الخير" مع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك ضمن برنامج "فرصة"، وذلك لخدمة 2400 مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، مقسمين إلى توفير مشاريع توليد دخل لعدد 1000 مستفيد، وتدريب وتشغيل 1400 آخرون على المهن الحرفية والخدمية.

جاء ذلك خلال توقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقود شراكة لبرنامج فرصة التابع للوزارة مع عدد 20 عقد شراكة الجمعيات ومؤسسات أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50.000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج.

وقد أشادت وزيرة التضامن بدور المؤسسات الأهلية بالشراكة معها التي تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة وفرص العمل الجاري وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.

ومن جهته قال محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن برنامج فرصة، يسير فى مسارين متوازيين، الأول التمكين الاقتصادي من خلال تدشين مشاريع توليد الدخل للأسر المستحقة من برنامج تكافل وكرامة لعدد (1000) مستفيد، والمسار الثانى التدريب المنتهى إلى التوظيف لعدد (1400) مستفيد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير على هامش توقيع فعالية توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن، أنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالتمكين الاقتصادي، فستقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير مشاريع توليد الدخل لعدد 1000 مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك بمحافظة أسيوط، موضحاً أنه سيتم تدشين مشاريع عمل جديدة تختلف عما كان يتم في السابق من ماكينات الخياطة أو توزيع المواشي، قائلاً: "نستهدف حالياً عدد من المشروعات ببرنامج فرصة ومنها على سبيل المثال ورش النجارة وغيرها من المشاريع الحرفية التي تولد دخل للأسرة" وذلك على حسب احتياج كل مركز للمشروع الأكثر طلباً به وذلك بعد إتمام دراسة جدوي حول المشروع قبل تنفيذه.

وعن محور التدريب من أجل التوظيف، نوه عبد الرحمن إلي أنه سيتفيد من هذا المحور عدد 1400 مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" ممن يتراوح أعمارهم من 22 حتى 35 عام، مشيرًا إلى أنه سيتم في نطاق محافظات الأقصر والفيوم وبني سويف والمنيا والشرقية والقليوبية.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن وزارة التضامن هي من ستقوم بترشيح الفئات المستهدفة من أسر برنامج "تكافل وكرامة" للاستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي وفرص التدريب ضمن برنامج "فرصة".

وأشار إلي أن الوظائف التي سيتم التدريب عليها هي الوظائف الحرفية الخدمية ومنها على سبيل المثال: "تدريب على الزراعات المحمية، وتركيب شبكات الري، ومساعد خدمات صحية، وجليس مسن وجليس ذوي احتياجات خاصة، والتدريبات الحرفية والصناعية مثل السباكة والنجارة ولحام وصيانة الموبايل، وكل ما هو حرفي مهني".