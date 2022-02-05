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السبت 05 فبراير 2022
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داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

المغرب.. كاميرات المراقبة تظهر أن الطفل ريان لا يزال حيا

الطفل ريان
الطفل ريان
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قال عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، إن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت، رصدته وهو يستلقي على جانبه.

وأضاف الثمراني أن "فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى الطفل ريان.. استطعنا حفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف".

وتتواصل أشغال الحفر اليدوي الجارية لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون بالمغرب، حيث يعمل العشرات من عناصر الحماية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة.

كان الطفل ريان سقط في بئر على عمق 32 مترا منذ الأول من فبراير في إقليم شفشاون شمال المغرب، وسط جهود كبيرة لإنقاذه، في ظل حالة تعاطف إنساني عالمي كبير.
 

إقليم شفشاون الطفل ريان المغرب مركز تمروت